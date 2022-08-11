Награждение и концерт: в Москве чествовали специалистов в преддверии Дня строителя
В преддверии праздника в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
В Москве состоялся торжественный концерт в преддверии Дня строителя. Помимо выступления популярных артистов, на мероприятии были вручены государственные награды показавшим значительные результаты строителям.