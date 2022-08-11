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Награждение и концерт: в Москве чествовали специалистов в преддверии Дня строителя

21:21 11.08.2022
В преддверии праздника в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда"
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В Москве состоялся торжественный концерт в преддверии Дня строителя. Помимо выступления популярных артистов, на мероприятии были вручены государственные награды показавшим значительные результаты строителям.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В преддверии праздника в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

К участию в церемонии были приглашены более 200 сотрудников Военно-строительного комплекса, а также члены Федерального Собрания РФ, представители Минобороны России и других силовых ведомств, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также руководители и сотрудники военно-строительных организаций Министерства обороны, члены Национальной Ассоциации и представители общественности.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

В ходе мероприятия состоялось подведение итогов работы Военно-строительного комплекса за первое полугодие 2022 года, в том числе по оказанию помощи в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР.

© Алексей Иванов, ТРК "Звезда"

Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как в Мариуполе идет строительство жилых домов и медцентра. Яркая страница в жизни освобожденного Мариуполя - в объективах камер иностранных журналистов. Новая жизнь для города началась здесь - на стройплощадке будущего жилого квартала.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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