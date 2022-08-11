В стране и мире Награждение и концерт: в Москве чествовали специалистов в преддверии Дня строителя В преддверии праздника в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов. © Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Читайте нас на: В Москве состоялся торжественный концерт в преддверии Дня строителя. Помимо выступления популярных артистов, на мероприятии были вручены государственные награды показавшим значительные результаты строителям. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" В преддверии праздника в Общественной палате РФ прошла торжественная церемония чествования ветеранов и сотрудников Военно-строительного комплекса Министерства обороны России, внесших большой вклад в реализацию социально значимых проектов. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" К участию в церемонии были приглашены более 200 сотрудников Военно-строительного комплекса, а также члены Федерального Собрания РФ, представители Минобороны России и других силовых ведомств, Министерства строительства и ЖКХ Российской Федерации, а также руководители и сотрудники военно-строительных организаций Министерства обороны, члены Национальной Ассоциации и представители общественности. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" В ходе мероприятия состоялось подведение итогов работы Военно-строительного комплекса за первое полугодие 2022 года, в том числе по оказанию помощи в восстановлении инфраструктуры ДНР и ЛНР. © Алексей Иванов, ТРК "Звезда" Ранее телеканал «Звезда» рассказал, как в Мариуполе идет строительство жилых домов и медцентра. Яркая страница в жизни освобожденного Мариуполя - в объективах камер иностранных журналистов. Новая жизнь для города началась здесь - на стройплощадке будущего жилого квартала. Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика