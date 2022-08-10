Восстать из пепла: как в Мариуполе идет строительство жилых домов и медцентра

Яркая страница в жизни освобожденного Мариуполя - в объективах камер иностранных журналистов. Новая жизнь для города началась здесь - на стройплощадке будущего жилого квартала.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Первые три новостройки в Мариуполе сдадут уже в начале сентября. Всего же в жилом квартале, который возводят военные строители из России, будет 12 домов на две с лишним тысячи квартир. Весь комплекс завершат к концу года. Но уже сейчас заметно, как оживает город. Ход восстановительных работ сегодня смогли оценить и иностранные журналисты, для которых провели пресс-тур по Донбассу.

Яркая страница в жизни освобожденного Мариуполя - в объективах камер иностранных журналистов. Новая жизнь для города началась здесь - на стройплощадке будущего жилого квартала. В этих домах, которые возводят российские военные строители, крышу над головой совсем скоро обретут сотни семей оставшихся без крова.

Не по дням - по часам. Первые три дома - под ключ - от фундамента до крыши - с опережением графика строители Минобороны России планируют сдать уже в начале сентября. Остальные - к декабрю.

«Все подключения - именно врезки в существующие коммуникации уже выполнены. В данный момент уже выполняются работы по устройству внутриплощадочных инженерных сетей, которые непосредственно находятся уже здесь на объекте. И дома, которые входят в первый этап сдачи - три дома, они уже полностью подключены к инженерным коммуникациям», - рассказал представитель военно-строительного комплекса МО РФ Максим Абаринов.

Коммуникации проложены, активно ведутся работы по внешней и внутренней отделке.

«Я здесь первый раз - для меня тут вообще все очень впечатляюще. Хотя, конечно, отслеживал все в СМИ и в Telegram-каналах. Но воочию - своими глазами увидеть - это, конечно, хорошие впечатления, радуюсь за Мариуполь, что все так быстро получается, - поделился мнением блогер из Германии Эмиль Карсенсен.

Вокруг монолитных железобетонных домов возведут детские и спортивные площадки. Не забыли и про автомобилистов - рабочие заливают бетон на утрамбованный песок - это будущие парковки. Зарубежным журналистам рассказывают про комплексный подход к работе - так удалось развить успех в скорости без ущерба качеству.

Журналисты искренне удивляются темпам строительства жилого квартала. Ведь именно с него началось масштабное возрождение города.

«C учетом того, что это делают военные строители - это еще более впечатлительно. Они большие молодцы, я смотрела проекты, это будут большие светлые квартиры», - сказала собственный корреспондент Общенационального телевидения Белоруссии Светлана Карульская.

От жилой инфраструктуры - к социальной. В городе на финишную прямую вышлю строительство многофункционального медицинского комплекса.

Инфекционное отделение на 60 койко-мест. Тут же будет проводиться вся необходимая диагностика: УЗИ, рентген, эндоскопия, компьютерная томография.



Просторные помещения с высокими потолками, в одном из них установят компьютерный томограф. И рабочие сейчас заняты тем, что накладывают на кирпичные стены специальные свинцовые листы - это меры радиационной безопасности.

Операционный блок, реанимация - на 10 коек. В здание уже провели систему кондиционирования. Рабочие заняты внутренней отделкой помещений. Совсем скоро сюда завезут современное оборудование. Объект планируют сдать уже в сентябре.

«В это отделение будет поставлено все - от компьютерного томографа до чайной ложки. То есть вся диагностика, все расходные материалы, вся мебель, белье - то есть сдается под ключ. Я еще не видел таких темпов, чтобы за два с половиной месяца от нуля до полного открытия - такие темпы я в своей жизни еще не видел», - признался главврач больницы скорой медицинской помощи г. Мариуполя Сергей Орлеанский.

Многие журналисты сравнивают Мариуполь с птицей феникс. Город возрождается из пепла. Так считает и журналист итальянского издания Либеро Даниэль Дель'Орко.

«Темпы строительства опережающие, потому что еще месяц назад здесь были, по сравнению с тем, что было - сейчас ситуация гораздо лучше. Потому что видно, что строительство стремится к завершению до наступления зимы, потому что многих людей необходимо заселить в новые дома. К тому же надо успеть достроить до холодов и социальные объекты», - отметил итальянский журналист.

Они увидели все своими глазами и теперь, наверняка, расскажут правду о возрождающейся мирной жизни в Мариуполе, но иностранный пресс-тур по Донбассу еще не закончен.

Ранее сотрудники предприятий ЛНР рассказали о работе иностранным СМИ. Журналисты из Китая, Германии, Италии, Нидерландов, других стран Европы и Азии посетили шахту и маслодельный завод.