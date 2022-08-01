Удар высокоточным оружием ВКС РФ уничтожил до 200 украинских националистов в районе Харькова
Удар был нанесен по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады.
© Фото: Виктор Антонюк, РИА Новости
Удар высокоточным оружием ВКС РФ уничтожил до 200 украинских националистов в районе Харькова.
Удар был нанесен по пункту временной дислокации 92-й механизированной бригады. Помимо живой силы также были уничтожены 7 единиц бронетехники.
Помимо этого, Минобороны России сообщает, что также в результате высокоточного удара на территории завода «Украинские энергетические машины» уничтожены две американские пусковые установки реактивных систем залпового огня HIMARS и 53 украинских националиста и иностранных наемников.
Ранее в российском оборонном ведомстве сообщили о массовом дезертирстве в двух бригадах ВСУ из-за больших потерь личного состава.
Материал подготовили: Егор Левин, Николай Баранов