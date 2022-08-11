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Встать на якорь и бочку: в Баку прошла тренировка команды из РФ к «Морской подготовке»

20:35 11.08.2022
Моряки будут выявлять сильнейшего в следующих дисциплинах: артиллерийские стрельбы по морской цели, по воздушной цели, по плавающей мине, борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка.
© Видео: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022 © Фото: Пресс-центр Армейских международных игр - 2022
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Экипаж малого артиллерийского корабля «Махачкала» выполнил упражнение по морской выучке по постановке корабля на якорь и бочку в районе выполнения состязания. С прохождением входных буев судно осуществило маневрирование, после чего встало на якорь и кормовую бочку с заданным курсом, который определяет командир корабля, учитывая гидрометеорологические условия.

После окончания маневра в течение 10 минут с дискретностью одна минута моряки производили замеры курса постановки морского судна, абсолютные отклонения которого в дальнейшем будут учитываться во время конкурса. По завершении отработки корабль успешно вернулся в место начальной дислокации.

Международный конкурс по морской выучке экипажей надводных кораблей «Кубок моря - 2022» пройдет в Азербайджане с 15 по 27 августа в рамках Армейских международных игр. В соревновании задействованы морские и наземные области военно-морской базы Пута. В состязании примут участие команды Азербайджанской Республики, Республики Казахстан, Исламской Республики Иран и Российской Федерации.

Моряки будут выявлять сильнейшего в следующих дисциплинах: артиллерийские стрельбы по морской цели, по воздушной цели, по плавающей мине, борьба с поступлением воды на береговом тренажерном комплексе, использование спасательных средств и морская выучка.

В дивизионе Каспийского региона в конкурсе участвуют по одному кораблю от ВМФ (ВМС) стран - участниц первенства водоизмещением до 1000 тонн.

Ранее стало известно, что в китайском городе Корла команды готовятся к «Суворовскому натиску». Это один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр. Амурские курсанты, команды из Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и Китая обкатывают на полигоне новые машины.

Материал подготовили Максим Крюков и Николай Баранов.

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