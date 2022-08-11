На скорости по пустыне: как команды тренируются к «Суворовскому натиску» в Китае

После заездов под палящим солнцем, прямо на раскаленной броне, молодые военные сдают норматив по загрузке снарядов в 30-миллиметровую пушку. Всего за полминуты курсанты заряжают орудие и приводят машину в боевое состояние - это значит, что на поражение мишеней у них будет дополнительное время.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В китайском городе Корла команды готовятся к «Суворовскому натиску». Это один из самых зрелищных конкурсов Армейских международных игр. Амурские курсанты, команды из Белоруссии, Венесуэлы, Ирана и Китая обкатывают на полигоне новые машины. Наши экипажи в этом году впервые будут выступать и на российской, и на китайской технике. Как показали себя российские БМП-3 при плюс сорокаградусной жаре в китайской пустыне, увидел Денис Ивлев.

Скорость почти максимальная - около 75 километров в час. Российские мотострелки выжимают из китайской техники все. Задача пройти трассу за 15 минут, чтобы потом, уже на состязании, побить результат прошлогодних победителей, команды из КНР.

Еще этой зимой эти БМП-3 использовали в Амурской области при температуре минус 40. Сегодня, в пустыне Лоп, плюс 40. Курсанты Дальневосточного высшего общевойскового командного училища готовятся к финалу конкурса «Суворовский натиск».

«Даже при интенсивном использовании данной техники температура очень редко поднимается выше среднего. И ее на заводе специально никак не готовили, но машина все равно для данной местности показала себя просто идеально, мы считаем», - заметил участник конкурса со стороны России Виктор Мурач.

После заездов под палящим солнцем, прямо на раскаленной броне, молодые военные сдают норматив по загрузке снарядов в 30-миллиметровую пушку. Всего за полминуты курсанты заряжают орудие и приводят машину в боевое состояние - это значит, что на поражение мишеней у них будет дополнительное время.

«Завтра планируется обслуживание техники, послезавтра уже приведение вооружения к нормальному бою и уже готовность к индивидуальной гонке в масштабах конкурса в городе Корла», - сказал тренер российской команды Владимир Котин.

Готовится показать результат и команда из Белоруссии.

«Все экипажи команды Белоруссии тренируются на китайских машинах ZBD-86A. Сейчас мы находимся на учебной трассе. Здесь проходит обкатка техники и мотострелки проходят самые простые препятствия, такие, как курган», - прокомментировал корреспондент.

На этом этапе важно привыкнуть к новой технике.

«Мы у себя тренировались на БМП-2. Они отличаются. Это ZBD. Здесь турбина добавлена. Нужно ее разгонять перед тем, как тронуться», - признался участник конкурса от Белоруссии Евгений Нагорный.

На основной трассе препятствий будет больше и они гораздо сложнее, а пока у механиков есть возможность привыкнуть к зыбкой почве, из-за которой на поворотах машину сильно заносит.

По очереди на учебный полигон выезжают команды еще двух стран - Венесуэлы и Ирана.

И только китайская команда готовится на отдельном полигоне, который скрыт от всех других участников. На свою тренировку они не пускают и журналистов, так что сюрпризы, которые приготовили мотострелки из КНР, мы увидим только когда начнутся соревнования.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов