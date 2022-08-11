Словацкие байкеры приняли участие в историко-патриотической акции «Пробег Свободы»

Байкеры возложили цветы у Мемориала комплекса «Штыки» и почтили память погибших в годы Второй мировой бойцов.

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В Москве состоялся акция мотоциклистов «Пробег Свободы», посвященная памяти павших в боях Второй мировой войны героев-красноармейцев, бойцов 1-го Чехословацкого армейского корпуса и Словацкого национального восстания. Мотопробег организовали активисты словацкого гражданского объединения «Мотоциклисты Словакии - Брат за брата».

Байкеры также возложили цветы у Мемориала комплекса «Штыки». В мае прошлого года посольство РФ и Российское историческое общество поддержали историко-мемориальную акцию мотоциклистов – «Путь героического огня». В ее рамках частица Вечного огня, взятая у Могилы Неизвестного Солдата в Москве, была доставлена в Словакию.

В прошлом году участники акции посетили более 500 памятных мест в Словакии, зажгли порядка 15 тысяч свечей.

Сегодня исполнилось 80 лет со дня одной из самых масштабных трагедий в истории Ростова-на-Дону - массовых расстрелов мирных жителей в Змиевской балке в годы ВОВ. В память о погибших собравшиеся возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке».