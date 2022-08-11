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Ростовчане почтили память жертв массовых расстрелов в Змиевской балке в годы ВОВ

Андрей Аркадьев
13:39 11.08.2022
В память о погибших собравшиеся возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке».
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Сегодня исполняется 80 лет со дня одной из самых масштабных трагедий в истории Ростова-на-Дону - массовых расстрелов мирных жителей в Змиевской балке.

В память о погибших собравшиеся возложили цветы к Вечному огню мемориального комплекса «Памяти жертв фашизма в Змиевской балке».

В церемонии приняли участие представители командования и военнослужащие ЮВО, рота почетного караула и оркестр штаба военного округа, а также ветераны и все неравнодушные люди.

В августе 1942 года здесь проводились массовые казни военного и преимущественного гражданского населения. Нацисты уничтожили более 27 тысяч мирных граждан Ростова-на-Дону и советских военнопленных. Среди убитых представители многих национальностей, большинство из которых составляли евреи.

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