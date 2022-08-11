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Reuters: Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции

Сергей Лебедев
19:05 11.08.2022
Вышлют мужчину, которого в Турции приговорили к 14 годам лишения свободы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.
Reuters: Швеция впервые после сделки по НАТО экстрадирует гражданина Турции
© Фото: Gordon Leggett, wikimedia
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Власти Швеции приняли решение об экстрадиции гражданина Турции впервые после того, как Анкара потребовала от Стокгольма выдачи ряда людей в обмен на одобрение вступления скандинавской страны в НАТО. Предполагается, что вышлют мужчину, которого в Турции приговорили к 14 годам лишения свободы в связи с обвинениями в мошенничестве с банковскими картами.

«Это обычное дело. Речь идет о турецком гражданине, который был осужден за мошенничество в Турции в 2013 и 2016 годах», - сообщил агентству Reuters министр юстиции Швеции Морган Йоханссон.

 Мужчина, которого хотят выслать, задержали в Швеции в прошлом году. Он уверяет, что в Турции его несправедливо приговорили за курдское происхождение, принятие христианства и отказ от военной службы.

Напомним, на днях президент США Джо Байден подписал протоколы о вступлении Финляндии и Швеции в НАТО. Соединенные Штаты стали 23 страной из 30, которая ратифицировала присоединение скандинавских стран к Североатлантическому альянсу.

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