BFM: во Франции полиция контролирует использование жителями воды из-за засухи

На днях в стране власти ввели ограничения на использование воды на фоне аномальной жары.

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Во Франции полиция следит за исполнением ограничений по использованию воды Мера была введена на период засухи в более чем 90 департаментах страны. Об этом сказано в сюжете телеканала BFM.

«Трое полицейских в этой машине высматривают малейшую струю воды рядом с домами», - рассказывается в материале.

Глава одного из региональных отделений Французского бюро биоразнообразия Жан-Ноэль Риффель рассказал, что в задачу сотрудников входит напоминание о действующих правилах, но в случае повторного нарушения полиция составляет протокол.

«Патруль заезжает не только к частникам - владелец расположенного рядом гольф-клуба не избежал визита», - сказано в сюжете.

В материале в качестве примера приведен инцидент в департаменте Нор. Дело в том, что государственные службы обнаружили искусственный водоем, куда закачивают воду из реки, что запрещено в период засухи.

Несколькими днями ранее власти Франции ввели ограничения на использование воды в 88 из 96 департаментов континентальной части государства по причине аномальной жары и засухи. Сильнее всего дефицит воды затронул регионы Пеи-де-ла-Луар и Пуату-Шарант. Как уточняется, для жителей наиболее засушливых районов действует запрет поливать сад днем.