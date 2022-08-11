В обесточенной из-за обстрелов ВСУ шахте Засядько остались 29 горняков

Сообщается, что шахта оказалась обесточена в 16.57 в результате атаки украинских войск.

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Шахта имени А.Ф. Засядько в Донецке осталась без электричества в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, почти 30 шахтеров остаются под землей. Об этом сообщило Министерство угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

«Сегодня, в 16.57, в результате обстрела Донецка обесточена шахта имени А.Ф. Засядько. По оперативной информации, под землей находится 29 горняков», - говорится в Telegram-канале министерства.

Ранее в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины в Донецке оказались обесточены две шахты. Под землей в шахтах имени Скочинского и имени Абакумова оказались почти 80 горняков. Позднее все горняки были выведены на поверхность. По сообщению Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики, пострадавших не оказалось.