© Фото: РИА Новости

На полное разминирование территории Луганской Народной Республики потребуется около 20 лет. Сейчас инженерные подразделения ежедневно «очищают» порядка 5-8 квадратных километров.

«Помимо активных боевых действий, на протяжении 8 лет украинская армия хаотично минировала местность, нет карт минных полей. То есть можно сказать, что у нас одно сплошное минное поле», - рассказал ТАСС офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

По его словам, на бывшей линии боевого соприкосновения до сих пор огромное количество мин и неразорвавшихся боеприпасов, которые находятся еще с 2014 года.

Напомним, недавно «Звезда» показывала кадры боевой работы инженерных подразделений войск Центрального военного округа на освобожденных территориях Луганской народной республики. Все чаще к российским военным обращаются аграрии с просьбой проверить поля на наличие взрывчатки.