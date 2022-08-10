Армия Охотники за минами-ловушками: как работают саперы ЦВО в Донбассе Ян Брацкий Все чаще к российским военным обращаются аграрии с просьбой проверить поля на наличие взрывчатки. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны РФ опубликовало кадры боевой работы инженерных подразделений войск Центрального военного округа (ЦВО) на освобожденных территориях Луганской народной республики. Отступающие части ВСУ все чаще стали хаотично закладывать мины-ловушки под противотанковые мины на основных направлениях продвижения российских войск и в сельскохозяйственных районах. Кроме того, в адрес саперов неоднократно поступали обращения от местных аграриев с просьбой обследовать их поля на наличие взрывоопасных предметов. Для качественного выполнения боевых задач на вооружении специалистов инженерных войск стоят современные искатели неконтактных взрывных устройств «Коршун», индукционные миноискатели ИМП-3, переносные искатели проводных линий. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика