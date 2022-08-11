На Хайнане начались проблемы с едой из-за COVID-изоляции

В КНР зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания COVID-19 за последние три месяца.

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Жители города-курорта Санья на юге острова Хайнань столкнулись с проблемами с продовольствием в связи с массовой изоляцией населения из-за вспышки коронавируса. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

В КНР зафиксирован рекордный суточный прирост случаев заболевания COVID-19 за последние три месяца, причем половина этих случаев приходится на остров Хайнань. Местное население испытывает трудности с едой из-за появившихся сбоев в работе системы доставки продуктов.

По состоянию на 10 августа в Китае зафиксировано 1,9 тыс. случаев заболевания, из них 1,2 тыс. случаев приходится на курортный город Санья на Хайнане. Таким образом, впервые с мая показатель суточной заболеваемости в городе или провинции Китая превысил одну тысячу.

Ранее в китайском Тибете впервые за 2,5 года выявили случаи заражения коронавирусной инфекцией. По данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, зафиксированы 22 случая инфицирования COVID-19. Сообщается, что почти все выявленные заболевшие переносят вирус без ярко выраженных симптомов.