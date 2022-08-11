Автомобиль протаранил автобусную остановку в Москве

По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

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В четверг на Лухмановской улице в Москве автомобиль врезался в остановку общественного транспорта. По предварительной информации, водителю стало плохо за рулем.

«Пешеходы и пассажиры городского транспорта не пострадали», - сообщили в столичном департаменте транспорта.

Сейчас выясняются обстоятельства произошедшего. В данный момент на месте работают сотрудники оперативных службы.