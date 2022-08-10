Двое детей и трое взрослых погибли в ДТП с грузовиком под Ростовом-на-Дону

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Двое детей и трое взрослых погибли в столкновении грузовика с легковым авто на трассе в Ростовской области. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП произошло на 20 км автодороги «Волгодонск - Зимовники». По данным УГИБДД, у большегруза «Тонар» лопнуло колесо, в результате чего водитель потерял управление, выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем «ВАЗ -2110».

В аварии погибли водитель и четверо пассажиров легковушки, среди которых двое детей. Шоферу грузовика оказали помощь на месте, его супругу и пятилетнего сына госпитализировали в больницу с травмами. Правоохранители выясняют все обстоятельства трагедии и личности погибших.

Ранее под Пензой в столкновении легковушки и грузовика погибла семья с тремя детьми.