Эпидемиолог рассказал, стоит ли паниковать из-за «дельтакрона»

Эксперт считает, что если бы «дельтакрон» был гораздо более заразный, мы бы наблюдали увеличение частоты выявляемости этого варианта, чего не происходит.

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Заведующий лабораторией геномных исследований ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, кандидат биологических наук Камиль Хафизов рассказал в беседе со «Звездой» о новом штамме COVID-19, получившим название «дельтакрон».

По рассказу специалиста, новый штамм коронавируса возник в результате слияния части генома из варианта «дельта» и части от омикрона BA.2.

«На самом деле ничего сверхнового в этом нет, рекомбинантные формы наблюдались и ранее. В данном случае получили, что называется, собственный российский рекомбинантный штамм», - сказал эксперт.

Камиль Хафизов считает, что повода для паники нет. Согласно его словам, шумиха вокруг нового штамма заболевания появилась благодаря средствам массовой информации.

«Если бы "дельтакрон" был так опасен, если бы он был гораздо более заразный, мы бы наблюдали увеличение частоты выявляемости этого варианта. А этого не происходит», - объяснил Хафизов.

По словам эксперта, на данный момент рост заболеваемости обусловлен штаммом ВА.5. «Дельтакрон» же, как рассказывает специалист, является единичным случаем, и по этой причине он ничем не опасен и скорее всего исчезнет, как это произошло с большинством других штаммов.

Ранее в Российской Федерации было выявлено шесть случаев «дельтакрона». Как сообщили в Роспотребнадзоре, все пациенты с «дельтакроном» в России перенесли болезнь в легкой форме.