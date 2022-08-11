Байден, к доске!: историки прочитали лекцию президенту США о плачевном состоянии демократии

Встреча лидера США и академиков проходила 4 августа в онлайн-формате в связи с самоизоляцией Джо Байдена.

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Американские историки рассказали президенту Соединенных Штатов Джо Байдену о плачевном состоянии демократии внутри страны и за рубежом. Об этом пишет издание The Washington Post, ссылаясь на источники.

«Президент Байден на прошлой неделе, в один из самых напряженных периодов своего президентства, взял перерыв, чтобы получить почти двухчасовой частный урок истории от группы академиков, которые били тревогу о плачевном состояния демократии в стране и за рубежом», - пишет американская газета.

Источник издания сообщает, что встреча лидера США и преподавателей проходила 4 августа в онлайн-формате. В это время американский президент находился на самоизоляции в связи с положительным результатом на коронавирус.

Автор материала пишет, что во время встречи американские историки сравнили текущее состоянии демократического режима с предшествующим гражданской войне в Соединенных Штатах 1860 годом. Тогда перед выборами бывший президент государства Авраам Линкольн заявил, что «всякий дом, разделившийся сам в себе, не устоит».

Кроме того, академики добавили, что состояние демократии можно сравнить с периодом в преддверии выборов 1940 года, когда экс-глава страны Франклин Рузвельт пытался бороться с растущей внутренней симпатией к европейскому фашизму и сопротивлением вступлению США во Вторую мировую войну.

Ранее стало известно, что переболевший COVID-19 президент США Джо Байден на мероприятии в Белом доме во вторник, 9 августа, неоднократно прерывал речь из-за кашля и насморка. Несмотря на это, после выступления американский лидер пожал руки присутствующим. По словам пресс-секретаря Белого дома, у президента наблюдаются «остаточные явления» после перенесенного коронавируса.