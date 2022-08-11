Шольц заявил, что Германия продолжит отправлять Украине дальнобойное оружие

Однако, немецкий канцлер не стал уточнять подробности поставок вооружений из Германии.

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Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал, что ФРГ будет и дальше поставлять Киеву вооружения в значительных объемах.

«Правительство решительно покончило с прежней политикой, и в связи с этим мы поставляем очень много вооружений, очень дальнобойных, очень эффективных. И мы продолжим делать это в ближайшем будущем», - цитирует «Интерфакс» Шольца со ссылкой на местное СМИ.

Сообщается, что немецкий канцлер не стал уточнять подробности поставок вооружений из Германии.

Кроме того, как пишет газета, Олаф Шольц заявил, что ситуация вокруг Украины является самым актуальным нынешним вызовом для ФРГ. Однако, согласно словам канцлера ФРГ, Берлин подготовился к тому, что такое положение дел затронет всю Европу и целый мир.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц выступил с заявлением, что Германия продолжает поставлять Вооруженным силам Украины современное вооружение, которого еще нет у самих ВС Германии. Пакеты помощи украинской армии из ФРГ включают новую военную технику, которая еще не успела поступить в немецкие вооруженные силы.