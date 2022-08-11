112: пилоты пропавших вертолетов вышли на связь

На борту летательных средств находились два пилота и две группы рыбаков.

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Экипажи пропавших в Красноярском крае частных вертолетов Robinson R44 вышли на связь. Об этом сообщается в Telegram-канале 112.

Сообщается, что на борту летательных средств находились шесть человек: два пилота и две группы рыбаков.

«Предварительно, на вертолетах Robinson R44 летели две группы рыбаков», - передают слова представителя экстренных служб РИА Новости.

Он добавил, что вылет обоих вертолетов был санкционирован службой управления воздушного движения региона.

Напомним, экстренные службы сообщили, что в Красноярском крае с радаров пропали два частных вертолета. По информации источника, летательные средства не выходили на связь в течение двух часов. В предполагаемое место происшествия вылетели сотрудники МЧС для обследования территории.