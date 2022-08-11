Mash: еще один вертолет перестал выходить на связь в Красноярском крае

По информации источника, летательные средства должны были выйти на связь два часа назад.

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В Красноярском крае перестал выходить на связь еще один частный вертолет Robinson R44. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Недавно от экстренных служб поступила информация, что в этом же районе пропал с радаров частный вертолет, который, по предварительным данным, совершал маршрут на плато Путорана из Норильска. Сотрудники экстренных служб готовятся начать поисковые мероприятия.

По информации источника, экипажи летательных средств должны были выйти на связь два часа назад.