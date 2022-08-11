Битва за секунды: кадры тренировки команды РФ к конкурсу «Уверенный прием» в Белоруссии

Тренировка состоялась на территории 86-й бригады связи ВС Белоруссии. В ее ходе было осуществлено развертывание командно-штабной машины, передача сигнала, а также прием сигнала в телефонном режиме вторым экипажем.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

«Звезда» публикует кадры тренировки российской команды к конкурсу Армейских международных игр в Белоруссии.

Тренировка состоялась на территории 86-й бригады связи ВС Белоруссии. В ее ходе было осуществлено развертывание командно-штабной машины, передача сигнала, а также прием сигнала в телефонном режиме вторым экипажем.

На Армейских международных играх этого года в Белоруссии пройдут три конкурса - это «Уверенный прием», где будут соревноваться подразделения связи, «Полярная звезда», где определится лучшее подразделение спецназначения и «Стальная магистраль», которая включит в себя три эстафеты - мостовых, понтонно-мостовых и путевых подразделений.

Ранее публиковались кадры огневой подготовки к конкурсу «Аварийный район» во Вьетнаме.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов