В администрации Запорожской области рассказали, с помощью какого оружия ВСУ атаковали ЗАЭС
Средства противовоздушной обороны России отразили атаки на Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Как утверждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ атаковали город и атомную станцию с использованием ракет, и ударных беспилотников.
«Слава ПВО России, очень быстро произошла реакция, были сбиты и ракеты, и ударные беспилотники, все атаки отражены, началось поражение и подавление контрбатарейным огнем огневых позиций вражеской артиллерии, которая пытается кошмарить Энергодар», - сказал он.
По словам Рогова, попытки обстрела Запорожской АЭС и Энергодара начались со вчерашнего дня примерно с 22.00.
«Террористы сорвались с цепи, они начали применять все, что только можно, чтобы попытаться вызвать как можно больше поражений и непосредственно проблем для мирной жизни города, в первую очередь для Запорожской атомной станции», - добавил он.
Рогов отметил, что обстрелы начались менее чем за сутки до начала Совбеза ООН по теме ударов по Запорожской АЭС.
«Нацистские черти пытаются максим повысить ставки с использованием всего, что только можно,РСЗО, тяжелой артиллерией, ударных беспилотников
Между тем, в настоящее время ситуация на станции стабилизировалась, угроз радиоактивного загрязнения нет.