Между тем, в настоящее время ситуация на станции стабилизировалась, угроз радиоактивного загрязнения нет.

© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: РИА Новоси

Средства противовоздушной обороны России отразили атаки на Энергодар, где находится Запорожская АЭС. Как утверждает член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов, ВСУ атаковали город и атомную станцию с использованием ракет, и ударных беспилотников.

«Слава ПВО России, очень быстро произошла реакция, были сбиты и ракеты, и ударные беспилотники, все атаки отражены, началось поражение и подавление контрбатарейным огнем огневых позиций вражеской артиллерии, которая пытается кошмарить Энергодар», - сказал он.

По словам Рогова, попытки обстрела Запорожской АЭС и Энергодара начались со вчерашнего дня примерно с 22.00.

«Террористы сорвались с цепи, они начали применять все, что только можно, чтобы попытаться вызвать как можно больше поражений и непосредственно проблем для мирной жизни города, в первую очередь для Запорожской атомной станции», - добавил он.

Рогов отметил, что обстрелы начались менее чем за сутки до начала Совбеза ООН по теме ударов по Запорожской АЭС.

«Нацистские черти пытаются максим повысить ставки с использованием всего, что только можно,РСЗО, тяжелой артиллерией, ударных беспилотников

Между тем, в настоящее время ситуация на станции стабилизировалась, угроз радиоактивного загрязнения нет.