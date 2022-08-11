Вертолет Robinson перестал выходить на связь и пропал с радаров в Красноярском крае

По предварительным данным, летательный аппарат направлялся из Норильска в Путоранский заповедник. Информации о точном количестве пассажиров, находящихся на борту, пока нет.

© Фото: Григорий Сысоев, РИА Новости

Частный вертолет Robinson R44 перестал выходить на связь и пропал с радаров в Красноярском крае. Об этом сообщают экстренные службы.

По предварительной информации Telegram-канала 112, летательный аппарат направлялся из Норильска в Путоранский заповедник. Данных о точном количестве пассажиров, находящихся на борту, пока нет. Сообщается, что экстренные службы готовятся вылететь на поиски.

Ранее стало известно, что восемь человек на борту спасательного вертолета, упавшего у горного курорта Гудаури в Грузии, погибли. По словам главы МВД Грузии, шесть человек на борту вертолета были сотрудниками министерства, двое - врачами скорой помощи. Кроме того, погиб иностранный турист, летевший на параплане с инструктором - спасательный вертолет выдвинулся им на помощь.