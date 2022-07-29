Восемь человек погибли при крушении спасательного вертолета в Грузии

Шесть человек на борту вертолета были сотрудниками МВД, двое - врачами скорой помощи.

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Восемь человек на борту спасательного вертолета, упавшего у горного курорта Гудаури в Грузии, погибли. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Вахтанг Гомелаури.

По его словам, шесть человек на борту вертолета были сотрудниками министерства, двое - врачами скорой помощи. Кроме того, погиб иностранный турист, летевший на параплане с инструктором - спасательный вертолет выдвинулся им на помощь. Один человек получил ранения и был госпитализирован, однако был ли это инструктор, не уточняется.

Гомелаури находится на месте происшествия, он выразил соболезнования семьям, друзьям и коллегам погибших, сообщает сайт МВД Грузии.

Вертолет грузинской пограничной службы потерпел крушение 29 июля во время спасательной операции. По предварительной информации, воздушное судно потеряло управление.