ТАСС: туристы были на борту пропавших в Красноярском крае двух частных вертолетов

О точном числе пассажиров пока ничего неизвестно. Сотрудники МЧС вылетели на обследование территории.

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На борту двух частных вертолетов Robinson R44, которые пропали с радаров в Красноярском крае, находились туристы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

«Начат поиск. Сигнал аварийных маяков не поступал», - рассказал собеседник агентства.

По информации Telegram-канала Mash, летательные аппараты перестали выходить на связь в 100 км от поселка Снежногорск. О точном числе пассажиров пока ничего неизвестно. Сотрудники МЧС вылетели на обследование территории.

Ранее стало известно, что еще один вертолет перестал выходить на связь в Красноярском крае. По информации источника, летательные средства должны были выйти на связь два часа назад.