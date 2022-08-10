«Украина входит в НАТО голой и в фекалиях»: Вован и Лексус разыграли мэра Мадрида

Глава испанской столицы оценил смелость «украинского посла», который якобы лично собирается участвовать в подобном перформансе без одежды.

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Российские пранкеры Владимир Кузнецов (Вован) и Алексей Столяров (Лексус) разыграли мэра Мадрида Хосе Луиса Мартинеса-Альмейду. Пранкеры позвонили мэру испанской столицы и представились мэром Киева Виталием Кличко.

Вован и Лексус спросили разрешения главы города на необычный перформанс на предстоящей встрече саммита НАТО в Мадриде: измазать в нечистотах гостей Североатлантического альянса, при этом этим лично будет заниматься украинский посол, к тому же без одежды.

«Я могу поговорить с посольством, если вы понимаете, что это будет в ваших интересах, то я могу без проблем поговорить с посольством по поводу этого перформанса», - ответил мэр Мадрида.

Кроме того, глава испанской столицы оценил смелость «украинского посла», который якобы лично собирается участвовать в подобном перформансе голышом.

Ранее Вован и Лексус звонили американскому писателю Стивену Кингу, выдавая себя за президента Украины Владимира Зеленского. Писатель пообещал «помочь» пранкерам Вовану и Лексусу в создании истории о «плохих русских».