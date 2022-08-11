Байден научил своего внука Бо позировать перед журналистами

Президент США вместе со своей семьей отправился в отпуск.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ "Звезда"

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден накануне покину Вашингтон, чтобы, как ожидается, отправиться в шестидневный отпуск. Предполагается, что его он проведет со свой семьей на острове Киава в Южной Каролине.

Из Белого дома американский лидер выехал в сопровождении супруги Джилл и прибыл на «Борт номер один», который его ждал на объединенной базе Эндрюс. Там президента встретили сын Хантер Байден, невестка Мелисса Коэн и внук Бо.

Внук главы США даже попозировал журналистам перед самолетом. В этом ему помогал сам Джо Байден.

Напомним, совсем недавно американский лидер дважды переболел коронавирусом. После двух отрицательных тестов 7 августа врач президента разрешил ему вернуться к очной работе. Во время визита в штат Кентукки накануне Байден утверждал, что чувствует себя хорошо.