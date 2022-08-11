Чижов заявил, что тема выдачи шенгенских виз россиянам не стала центральной в ЕС

Постпред добавил, что в конце этого месяца на неформальном совещании министров иностранных дел государств Евросоюза могут перейти к обсуждению данного вопроса.

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Тема обсуждения о прекращении выдачи шенгенских виз российским гражданам пока не стала центральной в Европейском союзе. Об этом рассказал постоянный представитель России при Евросоюзе Владимир Чижов.

«Говорить пока о том, что эта тема стала центром дискуссии в Евросоюзе, я думаю, по крайней мере, несколько преждевременно», - заявил он в эфире телеканала «Россия 24».

Постпред добавил, что в конце этого месяца на неформальном совещании министров иностранных дел государств Евросоюза могут перейти к обсуждению данного вопроса. При этом Чижов обратил внимание на наличие определенных обязательств, нарушать которые в сложившейся ситуации ЕС было бы «не с руки».

Ранее Латвия объявила РФ спонсором терроризма и призвала Евросоюз прекратить выдачу виз россиянам. Сейм Латвии также призвал страны ЕС немедленно приостановить выдачу виз гражданам Белоруссии.