Индонезия обсуждает с Россией введение платежной системы «Мир»

По словам Хосе Тавареса, в настоящий момент между двумя странами есть рабочая группа по финансам.

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В Индонезии могут внедрить платежную систему «Мир». Данный вопрос сейчас активно обсуждается с российской стороной. Об этом заявил посол Индонезии в РФ Хосе Таварес.

«Что касается использования карты "Мир", мы сейчас в процессе обсуждения этого вопроса. Мы работаем над этим. У нас есть рабочая группа по финансам между двумя государствами», - передает его слова ТАСС.

Ранее специалист назвал страны, где принимают карту «Мир». Так, в Турции с картами российской платежной системы уже работают несколько банков. А уже к осени планируют обеспечить возможность приема карты «Мир» в Индонезии, Таиланде, Вьетнаме, Малайзии и Египте.