© Фото: Алексей Иванов

Швейцария утратила нейтральный статус и не может представлять интересы Киева в Российской Федерации . Об этом сообщил на брифинге в Москве заместитель директора департамента информации и печати российского дипломатического ведомства Иван Нечаев.

«Мы предельно ясно ответили, что Швейцария, к сожалению, утратила статус нейтрального государства и не может выступать ни посредником, ни представителем интересов. Как известно, Берн присоединился к незаконным санкциям против России, он поддерживает антинародный нацистский режим в Киеве, участвует в агрессивной русофобской кампании, развернутой Западом и Украиной, как при таком поведении можно предлагать посредничество, представительство и иные добрые услуги совершенно непонятно»,- цитирует РИА Новости заявление дипломата.

Как рассказывает Иван Нечаев, швейцарцы уже достаточно давно интересовались мнением российской стороны о возможном представительстве интересов Украины в Российской Федерации и Российской Федерации на Украине.

Согласно словам дипломата, Швейцария продолжила переговоры с Киевом по вопросу о взаимном представительстве, зная мнение российской стороны. Этот факт подтверждает, что интересы России не волнуют Швейцарию, заявил представитель МИД РФ.

Ранее официальный представитель Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии Анн Сезар заявила, что Швейцария, не являющаяся членом Европейского союза, не уполномочена участвовать в принятии решений об изменении правил выдачи шенгенских виз российским гражданам. Однако Сезар отметила, что в случае внесения таких модификаций, Швейцария их рассмотрит.