В Швейцарии рассмотрят предложения о новых правилах выдачи шенгенских виз россиянам

В Берне при этом подчеркнули, что страна не может участвовать в принятии решений об изменений правил выдачи таких документов.

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Швейцария, которая не входит в состав ЕС, не уполномочена участвовать в принятии решений об изменении правил выдачи шенгенских виз гражданам РФ. Но предложения о таких модификациях будут рассмотрены в случае их внесения. Об этом заявила официальный представитель Государственного секретариата по вопросам миграции Швейцарии Анн Сезар.

Так она прокомментировала вопрос о том, последует ли Швейцария призывам ряда стран прекратить выдачу виз россиянам. Анн Сезар подчеркнула, что «ввиду своего статуса ассоциированного государства Берн имеет право ознакомления с событиями в Шенгене, но не имеет права принятия совместных решений», передает ТАСС.

«Будучи ассоциированным государством, Швейцария применяет правила Шенгена и Дублина. Это включает также осуществление общих правил по визам», - заключила Сезар.

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский поддержал обсуждаемое в Европейском союзе предложение по запрету на выдачу шенгенских виз россиянам в связи с действиями РФ на Украине. По его словам, в период специальной военной операции России «не может быть и речи об обычном туризме для россиян».