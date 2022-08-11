Парламент Новой Зеландии рассмотрит петицию о разрыве дипотношений с Россией

Премьер-министр страны считает эти меры избыточными и полагается на антироссийские санкции.

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Парламент Новой Зеландии рассмотрит вероятность разрыва дипломатических отношений с официальной Москвой и возможность высылки из страны посла РФ. О поступлении соответствующей петиции сообщает Radio New Zealand, со ссылкой на представителя правящей партии.

Премьер-министр Новой Зеландии Джастина Ардерн настроена не так воинственно. По ее мнению, санкции остаются лучшим способом давления на Кремль.

«Высылка дипломатов неизбежно приведет к высылке наших людей из России... мы не сможем оказывать консульскую поддержку нашим гражданам», - сказала она.

Ранее Новая Зеландия ввела санкции против 650 россиян и 95 крупнейших предприятий и организаций. Как отмечает радиостанция, после регистрации петиции, принятие решения по ней может существенно затянуться.

Россия приступила к специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Главная цель проводимых мероприятий, подчеркнули в Кремле, защита мирного населения Народных республик Донбасса.