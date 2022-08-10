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Киев затопил шахты на ранее подконтрольных территориях ЛНР

Анна Касаткина
01:11 10.08.2022
Запустить затопленные шахты практически нет возможности, заявил глава республики.
Киев затопил шахты на ранее подконтрольных территориях ЛНР
© Фото: Валерий Мельников, РИА Новости
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Киев затопил практически все шахты на ранее подконтрольных ему территориях Луганской Народной Республики, запустить их снова, вероятно, возможности не будет. Об этом журналистам сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.

«Те шахты, которые действовали (до 2014 года. – Прим. ред.) - "Золотое", "Горское" - такие объединения, в которые входили шахты, они практически все затоплены», - цитирует его РИА Новости.

По словам Пасечника, даже если сейчас начать откачивать воду, запустить эти шахты практически не будет возможности.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в начале июля доложил президенту Владимиру Путину об успешном освобождении территории ЛНР. Операция была завершена освобождением одного из крупнейших городов республики - Лисичанска.

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