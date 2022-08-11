Замминистра обороны Панков объявил о победе России на Всемирных курсантских играх

Программа игр включала в себя волейбол, легкую атлетику, летний биатлон, плаванье, военное пятиборье, стрельбу из штатного оружия, а также спортивное ориентирование.

© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России

Россия победила на III Всемирных курсантских играх, которые проходят с 4 августа в Санкт-Петербурге. Об этом заявил заместитель министра обороны России Николай Панков.

«Эти игры стали самыми масштабными спортивными международными соревнованиями 2022 года. Состязались 576 спортсменов, которые представляли 20 государств мира. Было разыграно 94 комплекта медалей. Сборная команда Вооруженных сил Российской Федерации одержала убедительную победу, завоевав 145 медалей, из них 73 – золотые», - сказал Панков.

Панков уточнил, что курсанты военных вузов России установили 20 рекордов игр. Замминистра подчеркнул - именно сегодня военный спорт демонстрирует, что спортивные состязания находятся вне политики.

Программа игр включала в себя волейбол, легкую атлетику, летний биатлон, плаванье, военное пятиборье, стрельбу из штатного оружия, а также спортивное ориентирование.

Ранее «Звезда» показала, как команда России готовится к конкурсу «Мастер-оружейник» Армейских международных игр в Узбекистане.

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов