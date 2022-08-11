Через брод на КамАЗе: как команда РФ готовится к конкурсу «Мастер-оружейник» в Узбекистане

Участникам необходимо преодолеть девять сложнейших испытаний, среди них ров с колейным мостом, минное поле, змейка.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

На первую тренировку выделяется всего четыре часа. Этого времени катастрофически мало, поэтому необходимо сразу приступать к осмотру площадки.

На установленной на площадке схеме изображено расположение объектов прохождения нормативов конкурса «Мастер-оружейник». Это девять сложнейших испытаний, среди них ров с колейным мостом, минное поле, змейка. Протяженность всей трассы пять километров, преодолев ее, нужно прийти на огневую позицию и произвести выстрел, при этом не заработав штрафы и сэкономив драгоценное время.

Максимальная скорость, которую могут набрать российские водители военных грузовиков, держится в строгой тайне. Зрители узнают ее на конкурсе. Преодолевая водную преграду, важно не заглохнуть, а значит удержать идеально точную отметку на спидометре.

Имеется габаритный коридор, который имитирует окопы и лесные массивы, деревья. Российскому КамАЗу нужно пройти четко, не задев ни один барьер. Управлять таким тяжеловесом - искусство, счет идет на сантиметры, а то и на миллиметры.

В это же время стрелки достают оружие. Выверяют прицел РПГ, делая пометки прямо на рабочем столе.

«Несколько раз ищем точку и выравниваем в центр, сейчас точка в центр, все выведено, крест, смотрим точно в цель», - поделился участник конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» Илья Ермишин.

Заняв позиции на огневом рубеже, команда уточняет у арбитров каждую деталь прохождения конкурса, вплоть до того, как и в какой момент доставать оружие.

В конкурсе заявлены четыре вида стрелкового оружия: гранатомет РПГ-7, автомат и пулемет Калашникова. На расстоянии 400 метров необходимо поразить вражескую смешивающуюся группу пехоты, на 300 - атакующую группу пехоты и наконец 200 метров - залегшую группу пехоты. Четвертый вид оружия - итальянский пистолет Beretta, с его помощью необходимо точно поразить мишени на расстоянии 25 метров.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов