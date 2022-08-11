Ким Чен Ын объявил о победе над коронавирусом

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Глава КНДР Ким Чен Ын на заседании, посвященном противоэпидемическим мерам, объявил о победе над коронавирусной инфекцией в республике. Об этом информирует агентство Yonhap, ссылаясь на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Он торжественно объявил о победе в крайне чрезвычайной противоэпидемической кампании по уничтожению нового коронавируса», - говорится в сообщении.

Напомним, в мае Северокорейские власти заявили о фиксации первого в стране случая заражения коронавирусной инфекцией. В связи с этим, было созвано экстренное заседание политбюро Центрального комитета Трудовой партии КНДР. Сообщалось, что оно проходило под руководством главы страны Ким Чен Ына.

Общее число заболевших, выявленных с конца апреля текущего года в КНДР, превышает 4,77 млн человек, из них 99,99% выздоровели. Кроме этого, накануне агентство, также ссылаясь на ЦТАК, подчеркнуло, что в Северной Корее в течение почти двух недель не было выявлено ни одного случая заболевания коронавирусом.