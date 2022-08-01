Новак заявил о превышении плана по грузопотоку на Северном морском пути

В 2021 году грузопоток по СМП составил 35 миллионов тонн.

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Грузопоток по Северному морскому пути по состоянию на июль превысил плановые показатели на 5%. Об этом заявил заместитель председателя правительства Российской Федерации Александр Новак.

«Если говорить об итогах развития СМП, то в 2021 году грузопоток составил 35 миллионов тонн, что выше плана на два миллиона тонн, плюс 6%, в этом году уже по состоянию на июль месяц мы еще прирастаем на 5%», - заявил Новак на совещании у главы правительства РФ Михила Мишустина.

Ранее Новак заявил, что газопровод «Северный поток - 2» вряд ли будет запущен в ближайшее время. Он добавил, что конкурентоспособность газопровода по сравнению с другими источниками не подлежит сомнению.