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Проверить технику: команды «Морского десанта» получили БТР для эстафеты под Калининградом

Максим Румянцев
10:37 11.08.2022
Эстафета БТР - финальный этап конкурса «Морской десант». До этого у всех будет возможность потренироваться на трассе и обязательно проверить машины на герметичность в воде.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Эстафета бронетранспортеров - один из самых зрелищных этапов конкурса «Морской десант», и в нем участие примут только страны, выставившие команды полного состава - Иран, Венесуэла и Россия. Все в равных условиях - машины получают из одного парка. За подготовкой наблюдал Максим Румянцев.

«Двенадцать боевых машин на площадке для техники, двенадцать БТР-82а, полностью укомплектованных и технически исправных. По четыре на команду - три основных, одна запасная. Именно на этих машинах теперь будут тренироваться, а после проходить трассу эстафеты бронетранспортеров все участники», - прокомментировал корреспондент.

Механики придирчиво осматривают, изучают каждую деталь. Для многих это первое знакомство.

Но и опытных специалистов в каждой команде достаточно. Маджид Мозафари рассказывает - доводилось эксплуатировать БТР-80 и даже БТР-60. Нахваливает российскую технику.

А участники команды Венесуэлы, обычно крайне эмоциональные, сейчас предельно сосредоточены. Они явно готовятся дать серьезный бой своим соперникам.

«Мы сейчас все очень замотивированы потому что получили технику, она в отличном состоянии, сейчас будем проверять досконально и готовиться к гонке», - подчеркнул венесуэльский участник конкурса.

Открыты моторные отсеки и у наших БТР. Военнослужащие российской команды, хоть и лучше знакомы с этими бронетранспортерами, но к заезду должны, что называется, все подогнать под себя.

Эстафета БТР - финальный этап конкурса Морской десант. До этого у всех будет возможность потренироваться на трассе и обязательно проверить машины на герметичность в воде.

Ранее сообщалось, что в Казахстане прошла тренировка этапа «Огневой рубеж» конкурса АрМИ «Меридиан».

Материал подготовили: Тимур Шерзад, Николай Баранов

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