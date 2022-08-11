Rolling Stone: Трамп ищет «крота» в ближайшем окружении

Ранее бывший глава Белого дома сообщил об обыске в его имении Мар-а-Лаго во Флориде, в котором участвовали не менее 100 агентов ФБР.

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Бывший президент США Дональд Трамп опасается от прослушивания телефона после учиненного агентами ФБР обыска в своем имении. Об этом рассказал источник, близкий к окружению 45-го президента США. С его слов, «крот» может передавать информацию о действиях Трампа федеральным властям.

«Он спрашивал меня и других: "Наши телефоны прослушиваются, как вы думаете?" Учитывая большой масштаб расследований, ведущихся в отношении президента, я не думаю, что он предполагает, будто это невозможно», - рассказал источник журналу Rolling Stone.

На фоне обысков в поместье Трампа Мар-а-Лаго, его соратники не исключают, что правоохранители или представители спецслужб могли подбросить сфальсифицированные улики.

Ранее бывший глава Белого дома сообщил об обыске в его имении Мар-а-Лаго во Флориде. По данным СМИ, агентов могли заинтересовать секретные документы, которые Трамп забрал из Белого дома. В обысках участвовали по меньшей мере сотня человек. Сам Трамп считает произошедшее происками, нацеленными на то, чтобы помешать ему баллотироваться в президенты в 2024 году.