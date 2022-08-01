Нарышкин возложил венок к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов»

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Директор Службы внешней разведки Российской Федерации Сергей Нарышкин принял участие в памятной церемонии возложения венков к обелиску «Павшим в Мировой войне 1914-1918 годов».

Церемония состоялась в Мемориально-парковом комплексе героев Первой мировой войны по случаю Дня памяти российских воинов, которые погибли в Первой мировой войне 1914-1918 годов. День памяти отмечается в Российской Федерации 1 августа.

Ранее глава СВР России предупредил, что Польша пытается скрыть экспансию на Западную Украину. Согласно словам Нарышкина, поступающая в СВР информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания.