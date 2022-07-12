Нарышкин предупредил, что Польша пытается скрыть экспансию на Западную Украину

Как отметили в СВР, польское руководство планировало, что ни Украина, ни США, ни Россия не смогут заметить, как Варшава методично готовится к захвату украинских территорий.

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В Варшаве пытаются скрыть экспансию Польши на Западную Украину. Такое заявление сделал директор службы Внешней разведки России Сергей Нарышкин.

«Поступающая в Службу информация свидетельствует о нервозной реакции руководства Польши на то, что его планы по расчленению Украины стали предметом общественного внимания», - приводятся слова главы ведомства.

Как отметили в СВР, польское руководство планировало, что в сложившейся на геополитической арене ситуации ни Украина, ни США, ни Россия не смогут заметить, как Варшава методично готовится к захвату украинских территорий.

Также было добавлено, что в Польше рассчитывали на то, что конфликт на Украине перейдет в фазу дипломатического урегулирования, и тогда всем придется признать такой захват просто как факт.

«Подконтрольным "мозговым центрам" и СМИ поручено развернуть медийную кампанию, которая замаскирует действия Польши по укреплению своих позиций на Украине и опровергнет "неуместные слухи"», - говорится в распространенном пресс-бюро СВР сообщении.

Ранее экс-президент Польши Лех Валенса призвал сократить население России до 50 миллионов человек. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова заявила, что слова бывшего польского лидера по стилю напоминают рассуждения маньяка Андрея Чикатило.