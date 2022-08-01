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Грандиозный финал: залпы салюта озарили ночное небо Северной столицы в честь Дня ВМФ

Максим Петренко
11:02 01.08.2022
Празднование дня ВМФ завершилось. Тысячи жителей Петербурга и гостей из разных уголков России наблюдали за грандиозным салютом.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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В завершение Дня ВМФ небо над Кронштадтом озарил яркий и красочный салют. Особенно красивые виды можно было наблюдать с набережной у Петровского парка. Тридцать залпов сопровождались тысячами фейерверочных выстрелов.

Представление привлекло не только кронштадтцев. На улицах можно было встретить и тех, кто специально приехал в город, например из Архангельска.

«Мы каждый год посещаем города воинской славы, смотрим салют», - рассказал один из посетителей.

Двенадцать орудий, которые производили залпы, находились на причале Ленинградской военно-морской базы. За салютными установками стояли военнослужащие, которые делают каждый государственный праздник намного ярче. Это салютный дивизион Западного военного округа имени маршала Михалкина.

Меньше чем в часе езды отсюда, в Петербурге, салют давали с пляжа Петропавловской крепости. Там тоже тысячи человек на Дворцовой набережной наблюдали это зрелище.

«Очень круто, запоминающийся парад, просто превосходный. Очень круто, сердце замирает на каждом выстреле», - поделилась зрительница.

Был применен 125-мм пусковой комплекс праздничных салютов «Триколор». Он обеспечивает выпуск более 2 000 выстрелов за минуту, которые расцвечивают небо в цвета государственного флага России.

День ВМФ отмечается в последнее воскресенье июля. В этом году праздник выпал на 31 июля. Российскому флоту исполнилось 326 лет. В городах России прошли праздничные мероприятия и военные парады. Главный военно-морской парад состоялся в Петербурге и Кронштадте.

Материал подготовили: Андрей Аркадьев, Николай Баранов

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