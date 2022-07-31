В стране и мире Красочный финал: кадры салюта в честь Дня ВМФ в Петербурге Алиса Краузе Тысячи фейерверочных выстрелов осветили небо над Кронштадтом разноцветными огнями в честь дня ВМФ. © Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда" Читайте нас на: В районе Северной столицы страны близится к завершению масштабное празднование Дня Военно-морского флота. Грандиозный финал праздника сопровождал яркий и красочный салют. Небо над Кронштадтом озарили всполохи разноцветных огней. Корреспондент «Звезды» Михаил Аброськин смог понаблюдать за происходящим с набережной Петровского парка. Всего в честь Дня ВМФ дается тридцать залпов. Они сопровождаются тысячами фейерверочных выстрелов. Диаметр куполов, образуемых в небе салютом, составляет более трехсот метров. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика