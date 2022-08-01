В «Спартаке» прокомментировали слухи об уходе Федуна с поста президента клуба

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Пресс-служба футбольного клуба «Спартак» отреагировала на слухи о том, что президент клуба Леонид Федун якобы снимет с себя полномочия. Согласно информации из Telegram-каналов, место Федуна якобы должен занять бывший президент Российской премьер-лиги Ашот Хачатурянц.

«Еще вчера все называли другую фамилию, до этого говорили еще что-то. Думаем, на фоне разных слухов такие новости будут появляться регулярно, относимся к этому спокойно», - сообщили в «Спартаке».

В июне Федун покинул пост вице-президента компании «Лукойл». Он заявил, что его уход с должности никак не относится к футболу. Бизнесмен также добавил, что продолжит заниматься красно-белыми и делать все для развития клуба.