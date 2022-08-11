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Высший пилотаж: кадры боевой работы вертолетов Ми-28 на Украине

05:00 11.08.2022
Только за один вылет было уничтожено четыре цели противника: укрепрайон, опорный пункт и скопления живой силы.
© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Координаты целей получены. В воздух поднимаются сразу четыре вертолета. Два Ми-28 для боевой работы. Прикрывает транспортно‐боевой Ми-35. Еще один - это Ми‐8 с группой огневой поддержки. Если необходимо, разведчики обеспечат безопасность летчиков на земле.

Летят низко, но в зоне выполнения боевой задачи высота еще сократится. На предельно малой высоте, огибая рельеф местности, вертолеты фактически скрыты от средств ПВО противника. Ми-28 знамениты своей маневренностью, возможностью совершать фигуры высшего пилотажа. Небольшой набор высоты только перед огневым ударом управляемыми ракетами по опорному пункту противника.

После стрельбы резкий разворот. И заход на другую цель. Всего на этот вылет их намечено несколько. Координаты новых могут поступить пока, машины находятся в воздухе. Цели уничтожены, в летных экипажах без потерь. Выполнив задачи, вертолеты возвращаются на аэродром.

Четыре цели экипажи боевых вертолетов уничтожили только за этот вылет. Укрепрайон, опорный пункт и скопления живой силы. Открыть ответный огонь противник не успел, хотя каждый раз экипажи летают совсем не безопасным маршрутом.

Сразу после посадки - пополнение боекомплекта. В любой момент могут поступить координаты новых целей. Экипажи вертолетов армейской авиации вновь отправятся на боевой вылет.

А это уже работа российских десантников. В ходе поисково‐разведывательного рейда подразделения обнаружили опорный пункт ВСУ. Командир принимает решение стремительной атакой выбить националистов с занимаемых позиций. Атаку огнем поддержала боевая машина десанта. Был использован противотанковый ракетный комплекс.

Не менее эффективно работает и наша артиллерия. По позициям ВСУ бьют «Грады» подразделений Центрального военного округа (ЦВО). Цели получены от беспилотной авиации.

«Мы можем быстро приехать отработать и также быстро уехать . Двадцать секунд весь пакет отрабатывается, и сразу же уезжаем, покидаем огневую позицию, что способствует тому, что нас не успевает поражать», - рассказал старший офицер батареи с позывным «Атлант».

Таким образом, ракетным ударом был уничтожен склад, позиция средств радиоэлектронной борьбы и пять машин подвоза боеприпасов для американских 155-мм гаубиц.

Ранее МО РФ опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе спецоперации.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина, Павел Кольцов, Николай Баранов

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