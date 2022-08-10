Огненный шквал: кадры работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации
Для точного наведения на цель военные используют данные средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. Батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ.