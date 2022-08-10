Армия Огненный шквал: кадры работы РСЗО «Град» в зоне спецоперации Ян Брацкий Для точного наведения на цель военные используют данные средств артиллерийской разведки и расчетов БПЛА. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Минобороны России опубликовало кадры боевой работы расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» Южного военного округа (ЮВО) при выполнении огневых задач по уничтожению позиций ВСУ в ходе специальной военной операции. Батарея получила данные средств артиллерийской разведки и расчетов беспилотных летательных аппаратов, осуществила выдвижение, занятие огневой позиции и нанесение удара по выявленным огневым позициям ВСУ. © Минобороны России Перезаряжание расчеты производят в запасном районе, после чего выдвигаются на новую огневую позицию для нанесения удара по вновь выявленным целям. Самую важную роль в этом играет точное наведение. Здесь артиллеристам помогают расчеты беспилотных летательных аппаратов. Собранные данные оперативно передаются в полевые штабы и командирам реактивно-артиллерийских батарей. © Минобороны России Работая и днем и ночью, артиллеристы не дают противнику закрепиться на позициях. Одного лишь залпа этой боевой машины часто достаточно, чтобы остановить наступление. А под шквальным огнем реактивных установок и вовсе - противник вынужден отступать, освобождая путь наступающим российским войскам. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика