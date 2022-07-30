Глава МИД Сербии: Косово планирует устроить ад для местных сербов

© Фото: Алексей Витвицкий, РИА Новости

Самопровозглашенная республика Косово хочет устроить «ад» для местных сербов , запретив выданные в Белграде документы и автомобильные номера. Об этом заявил глава МИД Сербии Никола Селакович.

Косовоалбанское правительство 29 июля заявило об истечении действия 1 августа выданных сербскими властями документов - теперь люди будут получать временные справки на въезде и выезде. Помимо этого, в Косово начнут обязательную перерегистрация автомобилей с сербскими номерами на номера RKS «Республика Косово». В то же время власти Сербии не признают такие номера на своей территории. В прошлом году было достигнуто соглашение, что на въезде со стороны Косово номера заклеивают стикерами с сербским гербом и буквами «КМ» - «Косово и Метохия» - официальном названии региона по версии Белграда.

«Мы констатировали серьезную обеспокоенность в связи с фактом, что албанская сторона в Косове и Метохии готовит буквально ад в предстоящие дни», - сказал Селакович.

Он добавил, что президент Сербии Александр Вучич 30 июля планируется встретиться с сербами из Косово и Метохии, так как ситуация «достигает кульминации». Вучич также обратиться к гражданам Сербии вечером 31 июля.