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В МИД РФ рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников

Игнат Далакян
10:01 01.08.2022
Как заявили в МИД РФ, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы и данный вопрос поднимается ведомством в международных контактах.
В МИД РФ рассказали, что ждет Запад в случае возвращения с Украины наемников
© Фото: Алексей Иванов ТРК Звезда
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Иностранные боевики, возвращающиеся с Украины, представляют угрозу для своих стран. Об этом заявил директор Департамента новых вызовов и угроз МИД России Владимир Тарабрин.

«Иностранные боевики, получившие военный опыт на Украине, если они не погибнут, в конечном итоге вернутся в страны своего исхода и будут представлять намного большую угрозу безопасности», - цитирует РИА Новости дипломата.

Согласно словам Тарабрина, такая ситуация вызывает беспокойство у Москвы и данный вопрос поднимается Министерством иностранных дел Российской Федерации в международных контактах.

«Настаиваем на недопустимости подобной практики и будем твердо делать это и дальше», - подытожил представитель российского дипломатического ведомства.

Ранее в Министерстве иностранных дел России заявляли, что некоторые страны Североатлантического альянса поддерживают вербовку Украиной граждан иностранных государств для участия в боевых действиях. Владимир Тарабрин отметил, что процесс вербовки нарушает ряд международных соглашений, но НАТО все равно одобряет действия Киева.

Напомним, что в четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

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