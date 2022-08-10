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Укол «Рапирой»: как подразделения ДНР теснят ВСУ под Авдеевкой

Роман Закурдаев
09:16 10.08.2022
Сейчас подразделения Народной милиции ведут наступление в пригородах Донецка, откуда украинская артиллерия ежедневно обстреливает жилые кварталы города. 
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
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В Донецке в результате обстрела украинских боевиков погибли двое мирных жителей, семеро получили ранения. Об этом сообщают власти ДНР. Неонацисты нанесли удар по Кировскому району столицы республики. Еще один человек ранен в Киевском районе города. Под огнем ВСУ и Куйбышевский район - по нему вооруженные формирования Украины открыли огонь из реактивных «Градов». Всего киевский режим атаковал мирные кварталы десяти населенных пунктов ДНР, выпустив более 400 снарядов крупного калибра.

Один снаряд за другим. Беглым огнем из закрытых позиций взвод противотанковых пушек МТ-12 - легендарная «Рапира» - пытается выбить противника из его опорных пунктов. Это самая окраина Донецка. Примерно в шести километрах позиции ВСУ под Авдеевкой, откуда украинская артиллерия ежедневно обстреливает жилые кварталы города

Многие из бойцов воюют с 2014 года. Расчеты действуют слаженно, каждый знает свое дело, в случае необходимости могут заменить друг друга. Каждая серия выстрелов завершается маскировкой «Рапир», чтобы противник не обнаружил их с беспилотника. После такой интенсивной стрельбы для безопасности расчеты сменят позицию, чтобы вновь внезапно заявить о себе уже с других направлений.

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