Власти КНР заявили, что не откажутся от применения силы ради воссоединения с Тайванем

Официальный Пекин подтвердил, что применение силы было бы последним средством в ситуации, когда нет другого выбора.

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Китай не намерен отказываться от использования силы ради воссоединения с Тайванем. Об этом говорится в белой книге «Тайваньский вопрос и воссоединение Китая в новую эпоху», опубликованной в КНР.

«Мы готовы создать широкое пространство для мирного воссоединения, но мы не оставим места для любых форм сепаратисткой деятельности, нацеленной на "независимость Тайваня <...> мы не обещаем отказаться от применения силы, оставляем за собой право принять все необходимые меры», - говорится в документе, текст которого приводит агентство «Синьхуа».

В публикации отдельно отмечено, что готовность пойти на любые меры не относится к соотечественникам, а касается внешних деструктивных сил, пытающихся влиять на политику Китая.

Четвертого августа Пекин приступил к проведению масштабных военных учений в шести акваториях вокруг Тайваня. Маневры стартовали на следующий день после визита на остров спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.